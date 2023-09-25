США полны решимости работать с правительством Армении - Байден

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором заверил, что Вашингтон и Ереван продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Соединенные Штаты полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия, которое госпожа [глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта] Пауэр подробно обсудит с вами. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения», — отметил он.