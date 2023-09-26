0
0
142
НОВОСТИ

ЕС полностью контролируется США и не обладают способностью решать вопросы - эксперт КНР

09:20 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие результатов расследования европейских стран по подрыву «Северных потоков» показывает, что ЕС полностью контролируется Соединенными Штатами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил ведущий эксперт по международным отношениям китайского аналитического института «Тайхэ» Ван Цзайбан.

«Этот инцидент показывает, что европейская элита, похоже, полностью контролируется США. Европейские страны больше не обладают суверенной способностью решать вопросы, затрагивающие их основные интересы», — предположил аналитик.

По его словам, политики и средства массовой информации в большинстве стран мира прекрасно понимают, кто стоит за подрывом газопроводов. «Столь решительно перерезать энергетическую артерию России и Европы могла только та страна, которая смогла извлечь из этого наибольшую выгоду. Излишне говорить, что это США», — добавил Ван Цзайбан. Комментируя расследование Дании, Германии и Швеции, он сказал, что проблема заключается «не в отсутствии результатов, а в том, что они не смеют их озвучить».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:15 26.09.2023
Оправдания властей Канады о присутствии нациста в парламенте ложь - посол РФ
0
48
10:05 26.09.2023
Санду обещает урезать финансирование городам, где изберут «криминальных» кандидатов
0
68
09:15 26.09.2023
Минкоммерции КНР считает, что США злоупотребляет односторонними санкциями
0
122
09:05 26.09.2023
Американские танки M1 Abrams нужны Украине для «сдерживания» - Пентагон
0
153
23:05 25.09.2023
Первая в России высокоавтоматизированная мобильная подстанция начала работать на Ванкорском месторождении «Роснефти»
0
630
21:02 25.09.2023
Глава МИД Чехии разошелся с президентом Павелом в вопросе направлении посла в Россию
0
726
20:45 25.09.2023
У Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия Швеции в НАТО - Орбан
0
650
19:35 25.09.2023
Глава МВД России встретился в Ереване с премьер-министром Армении
0
724
19:25 25.09.2023
США полны решимости работать с правительством Армении - Байден
0
680
18:40 25.09.2023
В Ереване у здания правительства собираются протестующие против политики Пашиняна
0
703

Возврат к списку