ЕС полностью контролируется США и не обладают способностью решать вопросы - эксперт КНР
09:20 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Этот инцидент показывает, что европейская элита, похоже, полностью контролируется США. Европейские страны больше не обладают суверенной способностью решать вопросы, затрагивающие их основные интересы», — предположил аналитик.
По его словам, политики и средства массовой информации в большинстве стран мира прекрасно понимают, кто стоит за подрывом газопроводов. «Столь решительно перерезать энергетическую артерию России и Европы могла только та страна, которая смогла извлечь из этого наибольшую выгоду. Излишне говорить, что это США», — добавил Ван Цзайбан. Комментируя расследование Дании, Германии и Швеции, он сказал, что проблема заключается «не в отсутствии результатов, а в том, что они не смеют их озвучить».
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