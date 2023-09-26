Оправдания властей Канады о присутствии нациста в парламенте ложь - посол РФ
10:15 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«И он [спикер Палаты общин Энтони Рота] знал, и [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо знал. То есть попытки оправдаться, что они не знали о приглашении этого человека на государственный визит президента другой страны в парламент, — это просто смешно, <…> это чистая ложь», — сказал Степанов.
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