Оправдания властей Канады о присутствии нациста в парламенте ложь - посол РФ

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления властей Канады о том, что они не знали о прошлом украинского нациста, который присутствовал в парламенте во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, являются ложью. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире телеканала «Соловьев Live».



«И он [спикер Палаты общин Энтони Рота] знал, и [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо знал. То есть попытки оправдаться, что они не знали о приглашении этого человека на государственный визит президента другой страны в парламент, — это просто смешно, <…> это чистая ложь», — сказал Степанов.



