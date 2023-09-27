Учреждена Национальная премия «Лидеры искусственного интеллекта»

16:09

Иллюстрация пресс-службы Сбера

АНО «Цифровая экономика» и Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) объявили о запуске Национальной премии за вклад в развитие ИИ «Лидеры искусственного интеллекта». Премия проводится при поддержке правительства РФ. Награда будет вручена в трех категориях: ученым, компаниям и регионам. Подать заявку на участие можно до 20 октября на официальном сайте премии . Церемония награждения лауреатов состоится в конце ноября в Москве на международной конференции по искусственному интеллекту Сбера AI Journey .

Заместитель председателя правительства РФ, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта несет прямую экономическую выгоду и делает управленческие и производственные процессы прозрачнее и эффективнее.

«Президент Владимир Путин поручил массово внедрить в этом десятилетии искусственный интеллект в каждую отрасль экономики и социальную сферу. Задача правительства – способствовать разработке и распространению технологий ИИ в стране. Россией достигнуты значимые результаты в области ИИ, в том числе разработано более 100 профильных образовательных программ, свыше 450 проектов получили грантовую поддержку, созданы 6 исследовательских центров на базе ведущих российских вузов. И мы вышли на этап, когда важно признание вклада тех, кто разрабатывает технологии ИИ, внедряет и обеспечивает социальный эффект. В рамках Десятилетия науки и технологий создана специальная категория Премии для молодых ученых, разрабатывающих прорывные решения в сфере ИИ», – сказал вице-премьер.

Процесс внедрения технологий ИИ неразрывно связан с работой российских исследователей. Важно признавать вклад ученых, которые открывают новые инструменты и способы применения технологий, и поддерживать их. С этой целью в рамках премии создана номинация для учёных в возрасте до 35 лет, разрабатывающих прорывные решения в сфере ИИ и имеющих научные публикации по этой теме за последние три года.

Лауреатами премии могут стать до трех лучших исследователей: они получат денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Председателем жюри в данной категории стал директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов.

В настоящее время меньше четверти российских компаний используют ИИ в своей деятельности. Для ускоренного внедрения этой технологии в различных отраслях необходимо широко освещать истории успеха компаний, идущих в авангарде.

Получить премию «Лидеры искусственного интеллекта» в этой категории могут компании из различных отраслей, внедрившие в свои бизнес-процессы системы ИИ с наибольшим экономическим эффектом и возможностями для масштабирования.

Жюри определит до пяти победителей из числа компаний, эффективно применяющих ИИ с 2021 года в следующих отраслях: металлургии, нефтегазе, химии и нефтехимии, машиностроении, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и ЖКХ. Председателем жюри выступит заместитель министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников.

В категории регионов могут принять участие региональные и муниципальные органы государственной власти, которые внедряют, используют и развивают инструменты и сервисы на базе искусственного интеллекта в своих регионах. Премия станет источником лучших практик для тех регионов, которые только встают на путь внедрения ИИ-решений. Лауреатами премии могут стать до пяти регионов и городов, реализовавших успешные проекты внедрения технологий искусственного интеллекта в период с 2021 по 2023 год.

Председателем жюри стала начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

«Благодаря технологиям искусственного интеллекта возможности человека становятся практически безграничными, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, член Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ. – Неудивительно, что мировая борьба за первенство в разработке ИИ не останавливается ни на секунду, а лишь обостряется. Поэтому ускоренное развитие этой отрасли, поддержка исследователей, компаний и регионов, которые добиваются в этом успехов, – дело государственной важности. Мы стремимся к тому, чтобы в России рождались прорывные технологии и чтобы они как можно быстрее внедрялись в жизнь. На эту цель работает и новая национальная премия «Лидеры искусственного интеллекта». Я призываю ученых и инженеров, коммерческие компании и субъекты РФ подавать заявки и делиться лучшими практиками внедрения ИИ, которые обязательно будут оценены по достоинству и получат заслуженное признание».