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НОВОСТИ

Северная Корея передала США рядового Трэвиса Кинга, который незаконно попал в КНДР

17:00 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пхеньян передал Вашингтону американского рядового Трэвиса Кинга, незаконно проникшего летом на территорию КНДР. Об этом сообщила журналистам официальный представитель США.

«Могу поделиться этим утром хорошей новостью. <…> Могу сразу подтвердить, что рядовой Трэвис Кинг находится в руках США», — заявила чиновница.

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