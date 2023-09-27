Северная Корея передала США рядового Трэвиса Кинга, который незаконно попал в КНДР
17:00 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Могу поделиться этим утром хорошей новостью. <…> Могу сразу подтвердить, что рядовой Трэвис Кинг находится в руках США», — заявила чиновница.
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