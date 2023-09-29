Подмосковье стало одним из лидеров в рейтинге бизнес-комфорта
14:30 29.09.2023
|Фото Антона Чернова
«Подмосковье – лучший регион для предпринимательства в стране, его города заняли бы 13 из 30 мест рейтинга, и мы выделили их в отдельный кластер», – сказал главный редактор журнала «Forbes Russia» Николай Мазурин
Красногорск обошел все перечисленные в рейтинге города России, получив наивысший балл – 67,7. Краснодар получил 64,6, а Химки – 64. Таким образом, Подмосковье дважды попало в топ-3. Также лучших баллов удостоились Видное, Люберцы, Мытищи, Королев, Долгопрудный, Домодедово, Раменское и Щелково.
«Активному развитию бизнеса способствуют развитая инфраструктура Подмосковья, грамотно выстроенная логистика, тесное взаимодействие и обширный пакет мер поддержки. Но это не все», – сказала зампред областного правительства, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
В Московской области действует большой список мер поддержки именно на старте проектов, а затем бизнес получает помощь и в развитии.
«Задача – создание новых локаций, доступное информирование, обучение наших начинающих предпринимателей, максимально оперативное решение любых проблем, устранение неравенства между городскими округами, создание подмосковного бизнес-сообщества», – добавила Екатерина Зиновьева.
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