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Подмосковье стало одним из лидеров в рейтинге бизнес-комфорта

14:30 29.09.2023

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Фото Антона Чернова
Сразу 13 городов Подмосковья вошли в рейтинг лучших в России по комфорту для ведения бизнеса. Его после 10-летнего перерыва составили в Forbes Russia. Критериями оценки были доступность квалифицированной рабочей силы, лояльность к предпринимателям со стороны налоговиков и степень административного давления. У Московской области – очень существенный отрыв от общих показателей. Поэтому составители рейтинга сделали две отдельные категории. В одной – лучшие города Подмосковья, в другой – топ-30 других городов России.
«Подмосковье – лучший регион для предпринимательства в стране, его города заняли бы 13 из 30 мест рейтинга, и мы выделили их в отдельный кластер», – сказал главный редактор журнала «Forbes Russia» Николай Мазурин
Красногорск обошел все перечисленные в рейтинге города России, получив наивысший балл – 67,7. Краснодар получил 64,6, а Химки – 64. Таким образом, Подмосковье дважды попало в топ-3. Также лучших баллов удостоились Видное, Люберцы, Мытищи, Королев, Долгопрудный, Домодедово, Раменское и Щелково.
«Активному развитию бизнеса способствуют развитая инфраструктура Подмосковья, грамотно выстроенная логистика, тесное взаимодействие и обширный пакет мер поддержки. Но это не все», – сказала зампред областного правительства, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
В Московской области действует большой список мер поддержки именно на старте проектов, а затем бизнес получает помощь и в развитии.
«Задача – создание новых локаций, доступное информирование, обучение наших начинающих предпринимателей, максимально оперативное решение любых проблем, устранение неравенства между городскими округами, создание подмосковного бизнес-сообщества», – добавила Екатерина Зиновьева.

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