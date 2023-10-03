Глава МИД Швеции забыл паспорт и не смог въехать на Украину — СМИ
12:20 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог принять участие во встрече глав МИД ЕС в Киеве в понедельник, так как забыл свой паспорт. Об этом пишет австрийская газета Presse со ссылкой на дипломатические круги.
«Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем, как предполагается, забыл свой паспорт, поэтому усердные чиновники на польско-украинской границе не пропустили его», — пишет издание.
НОВОСТИ
- 13:32 03.10.2023
- В Турции задержали более 900 человек по подозрению в терроризме
- 13:20 03.10.2023
- К берегу Сахалина штормом прибило сухогруз под флагом Либерии
- 13:05 03.10.2023
- Нобелевская премия по физике присуждена за изучение движения электронов в материи
- 13:00 03.10.2023
- Жителя Камчатки за призывы к экстремизму лишили полученного гражданства РФ
- 12:32 03.10.2023
- Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
- 12:05 03.10.2023
- Талибы закрыли две школы в центре Афганистана, из-за того, что учителя брили бороды
- 12:00 03.10.2023
- Глава МВФ выступила за предоставление КНР большей роли в учреждении — FT
- 11:32 03.10.2023
- Поддержка Киева со стороны Запада ослабла, но Украина должна смириться — Politico
- 11:20 03.10.2023
- В Днепропетровской области разрушены производственные объекты
- 11:12 03.10.2023
- Почти 1,5 миллиона школьников прошли первый в этом учебном году «Урок цифры»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать