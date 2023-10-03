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НОВОСТИ

Глава МИД Швеции забыл паспорт и не смог въехать на Украину — СМИ

12:20 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог принять участие во встрече глав МИД ЕС в Киеве в понедельник, так как забыл свой паспорт. Об этом пишет австрийская газета Presse со ссылкой на дипломатические круги.

«Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем, как предполагается, забыл свой паспорт, поэтому усердные чиновники на польско-украинской границе не пропустили его», — пишет издание.

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