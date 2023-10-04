Нефтегазовые доходы РФ в сентябре выросли на 15% — до 739,9 млрд руб.

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в сентябре увеличились на 15% по сравнению с августом и составили 739,9 млрд рублей, следует из данных Минфина.

За январь — сентябрь 2023 года поступления составили 5,576 трлн рублей.