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НОВОСТИ

Нефтегазовые доходы РФ в сентябре выросли на 15% — до 739,9 млрд руб.

15:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в сентябре увеличились на 15% по сравнению с августом и составили 739,9 млрд рублей, следует из данных Минфина.

За январь — сентябрь 2023 года поступления составили 5,576 трлн рублей.

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