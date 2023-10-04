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Мир избавляется от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу — Путин

17:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир постепенно избавляется от диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу. Об том президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

«Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира», — сказал Путин. Он подчеркнул, что такое будущее мало кому может понравиться. «И потому процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим», — добавил он.

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