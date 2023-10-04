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МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева о законности ударов по военным заводам Германии

18:13 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Германии заявил, что принимает к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Москва может расценивать немецкие оборонные заводы в качестве законной цели для ударов, если Берлин поставит Киеву ракеты Тaurus, чтобы украинский режим наносил удары по территории РФ.

«Мы принимаем к сведению такие заявления, и на этом все», — сказала на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. Она сообщила, что власти Германии призывают Россию свернуть специальную военную операцию на Украине и воздержаться от угроз нового применения силы.

Ранее Медведев напомнил об идее главы комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Украине ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения ее армии. «Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — предупредил российский политик.

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