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США пытались сорвать председательство РФ на встрече «ядерной пятерки» — дипломат РФ

18:58 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пытались сорвать председательство России на встрече «ядерной пятерки», задерживая выдачу виз российской стороне. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Вынуждены вновь поднять вопрос о недобросовестном выполнении американской стороной своих обязательств по выдаче виз членам делегаций, направляющимся на мероприятия по линии ООН. <…> Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран „ядерной пятерки“, организуемой Россией в качестве координатора на полях Первого комитета. Рассматриваем действия США, ведущие к срыву данной встречи, как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате», — сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Дипломат подчеркнул, что таким образом США грубо нарушают свои международно-правовые обязательства. «Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН», — заявил Воронцов.

В «ядерную пятерку» — неформальное объединение стран, обладающих ядерным оружием, — входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В августе председательство в этом формате перешло от США к России.

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