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ЦБ РФ представил обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб.

13:32 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, размещенные на банкноте, следует из совместной презентации ЦБ и «Гознака».

Так, обновленная купюра в 1 тыс. рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Преобладающий цвет банкноты остался сине-зеленым.

Обновленная купюра в 5 тыс. рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

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