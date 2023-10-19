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НОВОСТИ

В одно из задний Конгресса США ворвались протестующие против войны Израиля и ХАМАС

23:50 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие, призывающие к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, ворвались в одно из зданий Конгресса США. Об этом сообщила полиция Капитолия в соцсети X («икс», ранее Twitter).

«Проводятся задержания в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США — прим. ТАСС) и перекрытия дорог», — говорится в сообщении. Отмечается, что три человека были задержаны, им предъявили обвинения в нападении на полицейского при исполнении.

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