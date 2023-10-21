В районе Киева создано около 1 тыс. км рубежей обороны, заявили власти города
17:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько рубежей обороны протяженностью примерно 1 тыс. км созданы в районе Киева. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км. <…> Построены надежные системы огневого поражения противника, инженерных заграждений всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения и так далее», — сказал он в интервью украинскому телеканалу ТСН.
«Сейчас вокруг столицы создана многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитных ракетных комплексов разной дальности», — добавил Попко. По его словам, на вооружении частей украинской армии, находящихся под Киевом, стоят как советские, так и западные системы, в том числе зенитные самоходные установки «Шилка», немецкие Gepard, зенитные ракетные комплексы С-300, С-125, «Бук», Patriot, IRIS-T, NASAMS и другие. При этом Попко отметил, что ни одна система ПВО в мире не сможет полностью закрыть небо.
Ранее командующий украинской группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно возводят фортификационные сооружения и минируют территории на севере страны, плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз. По его словам, всего с июня 2022 года «на основных направлениях возможного наступления противника» установлено свыше 500 тыс. противотанковых мин.
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