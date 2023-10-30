Зеленский все больше чувствует себя преданным западными союзниками - The Time

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский был злым после недавней поездки в США, где столкнулся с критикой коррупции на Украине и «угасающим энтузиазмом» насчет конфликта. Об этом сообщил журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента.

По информации автора статьи Саймона Шустера, в США во время последней поездки Зеленский столкнулся с призывами бороться с коррупцией и «угасающим энтузиазмом» насчет конфликта, которому «не видна конца». По словам ближайшего помощника президента, Зеленский был «злым» после такой поездки. Как отмечается в статье, после поездки в США украинский президент «потерял обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками», уточняет издание. «Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит», — сказал один из членов команды Зеленского.

Также в статье отмечается, что Зеленский все больше чувствует себя преданным западными союзниками, так как они «оставили его без средств для победы», есть только минимальные ресурсы, чтобы выжить, уточняет издание.