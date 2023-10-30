Зеленский все больше чувствует себя преданным западными союзниками - The Time
19:15 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации автора статьи Саймона Шустера, в США во время последней поездки Зеленский столкнулся с призывами бороться с коррупцией и «угасающим энтузиазмом» насчет конфликта, которому «не видна конца». По словам ближайшего помощника президента, Зеленский был «злым» после такой поездки. Как отмечается в статье, после поездки в США украинский президент «потерял обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками», уточняет издание. «Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит», — сказал один из членов команды Зеленского.
Также в статье отмечается, что Зеленский все больше чувствует себя преданным западными союзниками, так как они «оставили его без средств для победы», есть только минимальные ресурсы, чтобы выжить, уточняет издание.
НОВОСТИ
- 20:00 30.10.2023
- МЧС выпустило предупреждение о сильном тумане в Москве в ночь на вторник, 31 октября
- 18:50 30.10.2023
- Надо ждать перемен в военной стратегии Киева и перетряски президентской команды – The Time
- 18:27 30.10.2023
- В ООН заявили о десяти погибших в Газе сотрудниках организации за последние три дня
- 17:40 30.10.2023
- На Украине отвергли причастность Киева к беспорядкам в аэропорту Махачкалы
- 17:12 30.10.2023
- Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области
- 17:00 30.10.2023
- Число россиян, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один кредит, продолжает расти
- 16:32 30.10.2023
- Установка памятников Сталину является проблемой общественности, а не государства - Фадеев
- 16:12 30.10.2023
- Число имеющих кредиты и займы россиян выросло к середине 2023 г. до 47 млн — ЦБ
- 16:00 30.10.2023
- ВСУ потеряли за сутки на запорожском направлении до 220 военных и танк Leopard
- 15:32 30.10.2023
- Командующий ВДВ Теплинский возглавил группировку «Днепр» — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать