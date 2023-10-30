За многими конфликтами по всему миру стоят элиты США и и их сателлиты - Путин
22:40 30.10.2023 Источник: Интерфакс
Правящие элиты США и их сателлиты - главные бенефициары мировой нестабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно правящие элиты США и их сателлиты - главные бенефициары мировой нестабильности, они извлекают из нее свою кровавую ренту", - сказал Путин в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.
"И за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире, - Афганистане, Ираке, Сирии, и так далее, и так далее, - стоят правящие элиты США и их сателлиты. Все это уже очевидно для всех", - сказал Путин.
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