Силы РФ отбили попытку ВСУ атаковать в районе Вербового, уничтожен танк — Рогов
11:05 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы утром отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в районе села Вербовое, уничтожив танк и 10 военнослужащих противника. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Рано утром была предпринята врагом попытка прорыва в районе Вербового, использовали порядка пяти единиц бронетехники для прикрытия и переброски личного состава. Данная атака была отражена, как минимум один танк подбит, не менее 10 боевиков ВСУ уничтожено», — сказал он.
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