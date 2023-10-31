Силы РФ отбили попытку ВСУ атаковать в районе Вербового, уничтожен танк — Рогов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы утром отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в районе села Вербовое, уничтожив танк и 10 военнослужащих противника. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Рано утром была предпринята врагом попытка прорыва в районе Вербового, использовали порядка пяти единиц бронетехники для прикрытия и переброски личного состава. Данная атака была отражена, как минимум один танк подбит, не менее 10 боевиков ВСУ уничтожено», — сказал он.