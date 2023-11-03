14:25

Сбер подготовил скидки на свои умные устройства в рамках акции Зеленый день, которая продлится с 6 по 12 ноября для владельцев подписки СберПрайм+ и с 9 по 12 ноября для остальных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Колонки SberBoom и SberBoom Mini будут стоить 8990 руб. вместо 11990 руб. и 2890 руб. вместо 3990 руб. соответственно. Умный телевизор Sber 4K UHD 55″ на МегаМаркете подешевеет на 40% – цена снизится до 18990 руб. на модель SDX-55U4010B. Если покупать все эти товары на МегаМаркете, то бонусами СберСпасибо на карту также вернется 50% от стоимости покупки.

Умные лампы E27 и E14 (A60/C37) будут доступны к покупке по цене 390 руб. вместо 990 руб., умная LED-лента – 2090 руб., умная розетка – 990 руб. и комплект из умного хаба и трех датчиков (открытия, движения, сценарной кнопки) за 4770 руб. Все устройства работают на российской облачной платформе умного дома Sber, включенной в реестр отечественного программного обеспечения.

Умный дисплей SberPortal с акустикой от Harman/Kardon, AI-камерой с широкоугольной оптикой и поддержкой 4K разрешения можно будет приобрести за 14990 руб. ТВ-приставка SberBox с виртуальным ассистентом Салют в эти дни будет стоить 2990 руб. при покупке в офисах Сбербанка.

В рамках Зеленого дня будут доступны особые условия по финансовым продуктам Сбера, а также выгодные предложения, кешбэки и скидки от компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других.