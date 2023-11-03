Путин назвал свинством попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром в РФ
17:12 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин назвал «невероятным свинством» попытки Запада организовать руками Украины еврейские погромы в РФ. Такое мнение российский лидер высказал на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
«Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство!» — сказал Путин, отметив, что это даже двойными стандартами нельзя считать.
«Даже не знаю, как назвать. Извращение сознания какого-то. Это говорит о то, что на самом деле они преследуют свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран», — добавил он.
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