ПВО РФ сбила два украинских самолета в Харьковской области и ДНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета — Су-27 и МиГ-29 — в Харьковской области и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.