Россия удержит 1-е место в мире по экспорту пшеницы — Путин
12:00 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожай пшеницы в России в текущем году очень хороший, страна сможет удержать 1-е место в мире по ее экспорту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«У нас в этом году в России очень хороший урожай пшеницы. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн, и мы уверенно удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара — пшеницы», — сказал глава российского государства.
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