В Зеленый день Сбер предложит драгоценные металлы по специальным ценам
12:09 09.11.2023
В честь Зеленого дня в Сбере два дня, 9 и 10 ноября, будут действовать специальные цены на покупку и продажу драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия – на металлический счет. Эксперты считают драгметаллы надежным защитным активом, а металлический счет - удобным и доступным способом вложений, позволяющим клиентам банка диверсифицировать сбережения. Драгметаллы на счете всегда доступны, а клиентам не нужно беспокоиться об их хранении, как в случае со слитками.
Для покупки каждого металла необходим отдельный счет, который можно открыть за несколько секунд в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» или его веб-версии. Там же можно купить металлы. Ведение счета и операции по нему бесплатны и доступны в приложении круглые сутки. Минимальный объем покупки – 0,1 гр для золота, платины и палладия и 1 гр для серебра, что делает такой способ инвестиций доступным каждому.
Напомним, Зеленый день Сбер проводит с 2018 года. В его рамках банк и его партнеры обеспечивают клиентам выгодные и полезные предложения. С 9 по 12 ноября действуют выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как «СберМаркет», «Мегамаркет», «Самокат», «СБЕР ЕАПТЕКА», «СберСтрахование» и многие другие. Кроме того, можно с большой скидкой купить умные устройства Sber.
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