Индия надеется на продолжение тесного сотрудничества с США в области обороны — министр
10:20 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Индии надеются на продолжение и развитие тесного сотрудничества с США в оборонном секторе. Об этом заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх, открывая министерскую встречу с главами Госдепартамента и Минобороны США в формате «2+2» в индийской столице.
По его словам, в двусторонних отношениях между Индией и США наблюдается «растущее сближение стратегических интересов и усиление сотрудничества в области обороны, безопасности и разведки».
«Несмотря на возникающие геополитические проблемы, нам необходимо продолжать фокусироваться на важных и долгосрочных вопросах. Наше партнерство имеет решающее значение для обеспечения свободного, открытого и опирающегося на определенные правила Индо-Тихоокеанского региона. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с США во всех областях», — сказал он.
Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь отметил, что за минувший год стороны добились «впечатляющих успехов в построении серьезного оборонного партнерства».
НОВОСТИ
- 10:32 10.11.2023
- Армия Израиля нанесла удар по территории Сирии
- 10:18 10.11.2023
- Лаборатория искусственного интеллекта откроется в Якутске при участии Сбера
- 10:10 10.11.2023
- Собянин: 90% флюорографий в Москве анализирует искусственный интеллект
- 10:05 10.11.2023
- Самолет Ан-2 пропал на Чукотке
- 10:00 10.11.2023
- Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново — Нетаньяху
- 09:32 10.11.2023
- Два беспилотника перехвачены у Крыма, еще один уничтожен в Тульской области
- 09:20 10.11.2023
- Венесуэла ведет секретные переговоры с США — Мадуро
- 09:05 10.11.2023
- Россиянка подтвердила информацию о готовящейся эвакуации российских граждан из Газы
- 09:00 10.11.2023
- Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
- 08:59 10.11.2023
- Топ-менеджер Сбера прокомментировал инициативу ЦБ в сфере комплексного урегулирования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать