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Индия надеется на продолжение тесного сотрудничества с США в области обороны — министр

10:20 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индии надеются на продолжение и развитие тесного сотрудничества с США в оборонном секторе. Об этом заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх, открывая министерскую встречу с главами Госдепартамента и Минобороны США в формате «2+2» в индийской столице.

По его словам, в двусторонних отношениях между Индией и США наблюдается «растущее сближение стратегических интересов и усиление сотрудничества в области обороны, безопасности и разведки».

«Несмотря на возникающие геополитические проблемы, нам необходимо продолжать фокусироваться на важных и долгосрочных вопросах. Наше партнерство имеет решающее значение для обеспечения свободного, открытого и опирающегося на определенные правила Индо-Тихоокеанского региона. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с США во всех областях», — сказал он.

Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь отметил, что за минувший год стороны добились «впечатляющих успехов в построении серьезного оборонного партнерства».

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