Помощь Израилю испортит отношения Вашингтона с «целым поколением арабов» — дипломаты США
11:00 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка Израиля приведет к ухудшению отношений США с арабскими странами, которое может продлиться целое поколение. Об этом американские дипломаты в арабских странах предупредили администрацию президента страны Джо Байдена, сообщил телеканал CNN.
Он указывает со ссылкой на попавшее в его распоряжение сообщение посольства США в Омане, направленное в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР, что американский курс в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке приводит к тому, что Вашингтон «теряет поддержку целого поколения арабов». Кроме того, США уже сейчас «сильно проигрывают в информационном поле». В арабском мире полагают, что Вашингтон несет «материальную и моральную ответственность» за активную поддержку действий Израиля, которые арабские страны «могут расценивать как военные преступления».
CNN отмечает, что подобные предупреждения поступали также из других представительств США в регионе. По данным телеканала, американское посольство в Египте направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты, название которой не приводится, о том, что «жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».
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