0
0
121
НОВОСТИ

Отношение к обстрелам Донецка у стран Запада построено на двойных стандартах - Пушилин

18:25 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция стран Запада на заседании Совбеза ООН, который был экстренно созван 8 ноября из-за обстрелов Донецка, построена на двойных стандартах и искажении фактов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Вопрос обсуждался важный — очередное военное преступление со стороны украинского режима. Но характерной является позиция западных стран: опять двойные стандарты, опять искажение действительности, опять всецелая <…> поддержка украинского режима. Со стороны Соединенных штатов Америки, Великобритании [происходит] полное искажение фактов», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин отметил, что в позиции некоторых «западных сателлитов» отсутствует логика. По словам главы ДНР, Албания предположила, что Россия сама обстреляла Донецк.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 10.11.2023
Автомобили конфискуют у 10% осужденных в РФ за повторное пьяное вождение — данные судов
0
200
17:12 10.11.2023
В Армении обсуждают идею стать внеблоковым государством — секретарь Совбеза
0
226
17:00 10.11.2023
Обнаруженный у Balticconnector якорь мог принадлежать судну КНР — полиция Финляндии
0
232
16:59 10.11.2023
Сбер поддерживает межбанковское партнерство в сфере токенизированных денег
0
215
16:32 10.11.2023
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,5 млрд, до $577 млрд — ЦБ
0
244
16:12 10.11.2023
Байден намерен прояснить с Си Цзиньпином недопонимания по Тайваню — чиновник США
0
269
16:00 10.11.2023
Пенсионерки пытались поджечь военкоматы в двух городах Свердловской области
0
198
15:55 10.11.2023
В Липецке планируется открытие «Школы 21»
0
269
15:32 10.11.2023
Кабель между Эстонией и Финляндией восстановлен, ремонт газопровода займет месяцы — Каллас
0
365
15:30 10.11.2023
Больше 3,5 миллиардов бонусов СберСпасибо получат покупатели Мегамаркета с начала акции Зеленый день
0
287

Возврат к списку