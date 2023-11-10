Отношение к обстрелам Донецка у стран Запада построено на двойных стандартах - Пушилин

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция стран Запада на заседании Совбеза ООН, который был экстренно созван 8 ноября из-за обстрелов Донецка, построена на двойных стандартах и искажении фактов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.



«Вопрос обсуждался важный — очередное военное преступление со стороны украинского режима. Но характерной является позиция западных стран: опять двойные стандарты, опять искажение действительности, опять всецелая <…> поддержка украинского режима. Со стороны Соединенных штатов Америки, Великобритании [происходит] полное искажение фактов», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».



Пушилин отметил, что в позиции некоторых «западных сателлитов» отсутствует логика. По словам главы ДНР, Албания предположила, что Россия сама обстреляла Донецк.



