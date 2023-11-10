Отношение к обстрелам Донецка у стран Запада построено на двойных стандартах - Пушилин
18:25 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вопрос обсуждался важный — очередное военное преступление со стороны украинского режима. Но характерной является позиция западных стран: опять двойные стандарты, опять искажение действительности, опять всецелая <…> поддержка украинского режима. Со стороны Соединенных штатов Америки, Великобритании [происходит] полное искажение фактов», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Пушилин отметил, что в позиции некоторых «западных сателлитов» отсутствует логика. По словам главы ДНР, Албания предположила, что Россия сама обстреляла Донецк.
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