Пункт управления ВСУ с командным составом нескольких бригад уничтожен под Донецком — Гагин
14:32 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы уничтожили под Донецком пункт управления украинской армии с командным составом нескольких бригад. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.
«Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника», — сказал он.
По словам Гагина, в числе убитых в пункте управления «представители командного состава сразу нескольких бригад [ВСУ], которые были переброшены ранее на этот участок фронта».
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