Пункт управления ВСУ с командным составом нескольких бригад уничтожен под Донецком — Гагин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы уничтожили под Донецком пункт управления украинской армии с командным составом нескольких бригад. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

«Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника», — сказал он.

По словам Гагина, в числе убитых в пункте управления «представители командного состава сразу нескольких бригад [ВСУ], которые были переброшены ранее на этот участок фронта».