Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в индийский порт Вишакхапатнам

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, стоянка запланирована до 20 ноября. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля „Адмирал Трибуц“ и среднего морского танкера „Печенга“ в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия. Стоянка российских кораблей в порту Вишакхапатнам запланирована до 20 ноября», — отметили там.

В отделе информационного обеспечения уточнили, что в главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия.