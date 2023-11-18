Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в индийский порт Вишакхапатнам
15:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, стоянка запланирована до 20 ноября. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля „Адмирал Трибуц“ и среднего морского танкера „Печенга“ в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия. Стоянка российских кораблей в порту Вишакхапатнам запланирована до 20 ноября», — отметили там.
В отделе информационного обеспечения уточнили, что в главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия.
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