Предатель Беленко, умерший в США, вряд ли прожил счастливую жизнь — Песков
09:32 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший в 1976 году новейший истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию, не мог прожить счастливую жизнь. Уверенность в этом высказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — сказал представитель Кремля.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Беленко умер 24 сентября в доме для престарелых в штате Иллинойс в возрасте 76 лет.
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