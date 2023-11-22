Предатель Беленко, умерший в США, вряд ли прожил счастливую жизнь — Песков

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший в 1976 году новейший истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию, не мог прожить счастливую жизнь. Уверенность в этом высказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Беленко умер 24 сентября в доме для престарелых в штате Иллинойс в возрасте 76 лет.