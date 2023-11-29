Необоснованное усиление границы Финляндией может привести к напряженности — Песков
14:32 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Усилении охраны границы Финляндии с Россией не обосновано, поскольку РФ не создает ей угрозу, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие действия, напротив, создают угрозу для РФ и могут привести к напряженности.
«Конфликта как такового нет. Финляндии никто и ничто не угрожает, и в данном случае это, конечно, абсолютно избыточная мера по обеспечению безопасности границы, потому что там нет никакой угрозы и в реальности нет никакой напряженности», — сказал представитель Кремля журналистам, говоря об усилении охраны границы со стороны Финляндии при помощи Польши. «Это абсолютно неспровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российской границе», — подчеркнул он.
Песков полагает, что «напряженность может как раз возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на границе». «Финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу по увеличению концентрации военных подразделений на наших границах», — пояснил представитель Кремля.
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