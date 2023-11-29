Генсек НАТО призвал «готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских»

15:40

Поставки Украине F-16 — это «не серебряная пуля», которая позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя, сроки их поставок неизвестны и зависят от сроков подготовки пилотов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД. Он призвал «готовиться к долгим и трудным боям».

«Поставки F-16 позволят нанести потери российской армии, а также они позволят усилить украинскую систему ПВО. Однако мы должны осознать, что это не серебряная пуля, которая сама по себе решит все проблемы позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя, — заявил Столтенберг. — Это можно сделать только с помощью различных сил и возможностей, которые синхронно используются вместе. Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских».