0
0
35
НОВОСТИ

Генсек НАТО призвал «готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских»

15:40 29.11.2023

Поставки Украине F-16 — это «не серебряная пуля», которая позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя, сроки их поставок неизвестны и зависят от сроков подготовки пилотов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД. Он призвал «готовиться к долгим и трудным боям».

«Поставки F-16 позволят нанести потери российской армии, а также они позволят усилить украинскую систему ПВО. Однако мы должны осознать, что это не серебряная пуля, которая сама по себе решит все проблемы позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя, — заявил Столтенберг. — Это можно сделать только с помощью различных сил и возможностей, которые синхронно используются вместе. Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:50 29.11.2023
Банк России: Инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона
0
71
15:33 29.11.2023
Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития встретился с вице-председателем КНР
0
86
14:32 29.11.2023
Необоснованное усиление границы Финляндией может привести к напряженности — Песков
0
206
14:12 29.11.2023
В Москве арестован мужчина, планировавший теракт на железнодорожной станции
0
207
14:10 29.11.2023
СберКот отпразднует день рождения в павильоне Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ
0
200
14:00 29.11.2023
Украина во всем обвиняет РФ, отравление жены Буданова — не исключение, заявил Песков
0
232
13:32 29.11.2023
В ХАМАС намерены освободить других граждан РФ в знак признательности Путину
0
253
13:20 29.11.2023
ЕС не успеет выполнить свое обещание по поставкам Киеву 1 млн снарядов до марта — Мишель
0
243
13:05 29.11.2023
Количество случаев кори среди детей в РФ в этом году в 262 раза выше, чем в прошлом
0
235
13:00 29.11.2023
Сурков предрек Украине деградацию и дезорганизацию в 2024 году
0
265

Возврат к списку