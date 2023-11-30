При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли двое россиян

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан России, погибших в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, увеличилось до двух. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции крупнейшего города Казахстана.

«Четверо из 13 погибших — иностранцы (граждане РФ — 2 и граждане Узбекистана — 2), еще 9 — граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Ранее было известно об одном погибшем россиянине.