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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли двое россиян

10:05 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан России, погибших в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, увеличилось до двух. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции крупнейшего города Казахстана.

«Четверо из 13 погибших — иностранцы (граждане РФ — 2 и граждане Узбекистана — 2), еще 9 — граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Ранее было известно об одном погибшем россиянине.

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