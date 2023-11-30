Задержанный диверсант сообщил, что готовил теракт под Купянском за оплату СБУ лечения сына
15:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель Харьковской области Роман Евтеев в ходе следственных действий рассказал, что согласился на предложение Службы безопасности Украины (СБУ) осуществить подрыв колонн с российской техникой и железнодорожных путей под Купянском в обмен на оплату украинской спецслужбой лечения его сына.
Как следует из видеозаписи с допроса, которая есть в распоряжении ТАСС, сыну задержанного срочно требовалась дорогостоящая помощь западных медиков. «На меня вышел работник СБУ. Зная о моей проблеме с ребенком, который сейчас лечится в Праге, предложил мне „сотрудничество“. За финансовое вознаграждение, „помощь“, чтобы я выполнил для них определенные задачи — диверсии с колоннами, на железнодорожных путях», — сказал Евтеев.
Он уточнил, что «все диверсии должны были происходить с русской военной техникой». «К этому он [сотрудник СБУ] предлагал, чтобы я сделал видеофиксацию. Как минимум две диверсии я должен был сделать, чтобы заплатили эти деньги мне. Я вынужден был согласиться и проделать одну диверсию. Оказание этой „помощи“ [было бы] только тогда, когда я сделаю эту диверсию, иначе они не заплатят денег. Не сделана работа — нет денег», — рассказал Евтеев.
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