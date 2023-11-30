Вступать в БРИКС Аргентина не собирается - будущий глава МИД

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея не намерено вступать в БРИКС. Об этом заявила советник Милея по внешней политике и его будущий глава МИД Диана Мондино. «Аргентина не войдет в БРИКС», — написала она в соцсети X («икс», ранее Twitter).