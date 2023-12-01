Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«1 декабря около 08:00 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — сообщили там.