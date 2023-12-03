В Пентагоне заявили о начале масштабной модернизации оборонной промышленности
09:00 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Тем временем мы начали то, что армия (сухопутные войска США — прим. ТАСС) называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет», — сообщил Остин. Шеф Пентагона отметил, что на эти цели планируется выделить около $50 млрд из запрошенных американской администрацией дополнительных бюджетных ассигнований.
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