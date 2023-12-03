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НОВОСТИ

В Пентагоне заявили о начале масштабной модернизации оборонной промышленности

09:00 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

«Тем временем мы начали то, что армия (сухопутные войска США — прим. ТАСС) называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет», — сообщил Остин. Шеф Пентагона отметил, что на эти цели планируется выделить около $50 млрд из запрошенных американской администрацией дополнительных бюджетных ассигнований.

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