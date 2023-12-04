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Президент Болгарии наложил вето на соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров

13:05 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября. Как сообщает пресс-служба главы государства, Радев считает, что в ней нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели.

«Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях. Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом», — указал президент, вернув соглашение на новое рассмотрение в парламент.

Ранее депутаты одобрили соглашение между болгарским министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники.

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