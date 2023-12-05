100-тысячный посетитель павильона Сбера на ВДНХ получил в подарок умные устройства
13:45 05.12.2023
За время работы павильона Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ его посетили уже более 100 тыс. человек. Юбилейным стотысячным гостем экспозиции стала многодетная семья, впервые посетившая павильон Сбера.
Папа, мама и трое сыновей пришли на выставку познакомиться с историей и современностью компании и стали обладателями умных устройств Sber. Семье вручили компактную колонку SberBoom Mini с голосовым управлением и смарт-дисплей SberPortal с мощным звуком, который может показать фильм, включить музыку и стать центром умного дома. Родители и дети также получили памятные подарки с мерчем Сбера – стильную футболку, веселые наклейки со СберКотом, блокноты, значки и брелоки.
Интерактивная экспозиция Сбера находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 22.00 (понедельник – выходной). Вход бесплатный для всех. Павильон будет открыт до 12 апреля 2024 года. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.
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