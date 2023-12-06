Действия Лондона в отношении ряда китайских компаний нарушают международное право - Посольство
18:35 06.12.2023 Источник: Интерфакс
"Мы призываем правительство Великобритании незамедлительно исправить свою ошибку и снять санкции с китайских компаний", - приводят китайские СМИ слова представителя посольства.
"Китай решительно выступает против действий Великобритании, которые нарушают международное право", - добавил он.
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