Действия Лондона в отношении ряда китайских компаний нарушают международное право - Посольство

18:35 Источник: Интерфакс

Посольство КНР в Великобритании выступило против введенных в среду британскими властями санкций против ряда китайских компаний и призвало Лондон пересмотреть свое решение.

"Мы призываем правительство Великобритании незамедлительно исправить свою ошибку и снять санкции с китайских компаний", - приводят китайские СМИ слова представителя посольства.

"Китай решительно выступает против действий Великобритании, которые нарушают международное право", - добавил он.