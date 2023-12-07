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НОВОСТИ

Евросоюз заявил Китаю, что позиция страны по Украине определит ее отношения с Брюсселем

17:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель на первом за почти пять лет очном саммите с Китаем заявили, что позиция страны в отношении конфликта на Украине будет определять ее отношения с Брюсселем. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам встречи в Пекине фон дер Ляйен.

«Мы были ясны с самого начала <…> [конфликта]: то, как Китай позиционирует себя относительно агрессии России в отношении Украины, определит отношения между ЕС и Китаем», — сказала она.

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