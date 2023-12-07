Дефицит федерального бюджета был профинансирован целиком за счет ресурсов РФ — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета России впервые за долгое время был профинансирован полностью за счет внутренних ресурсов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

«Впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счет внутренних ресурсов», — сказал глава государства.

Дефицит федерального бюджета России за 11 месяцев 2023 г. составил 878 млрд руб., это примерно 0,5% ВВП.