Около 90% финансовой военной помощи Киеву в действительности осталось в США — Блинкен

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, было в действительности направлено в ВПК США. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

«И еще одна сноска, в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для защиты Украины, <…> то выяснится, что 90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, с нашими производителями <…>, и это привело к созданию большего числа американских рабочих мест», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.