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Российские десантники «Ланцетами» уничтожили два танка и САУ ВСУ на правом берегу Днепра

09:00 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединения ВДВ при помощи «Ланцетов» уничтожили на херсонском направлении два танка и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная самоходно-артиллерийская установка, которые вели огонь с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области. Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ из состава группировки войск „Днепр“ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы „Ланцет“, запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации „крылатой пехоты“, — говорится в сообщении.

Уточняется, что, профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя танки и радиолокационную станцию противника.

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