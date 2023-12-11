Российские десантники «Ланцетами» уничтожили два танка и САУ ВСУ на правом берегу Днепра
09:00 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединения ВДВ при помощи «Ланцетов» уничтожили на херсонском направлении два танка и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная самоходно-артиллерийская установка, которые вели огонь с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области. Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ из состава группировки войск „Днепр“ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы „Ланцет“, запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации „крылатой пехоты“, — говорится в сообщении.
Уточняется, что, профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя танки и радиолокационную станцию противника.
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