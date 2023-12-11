«Гарантии безопасности» ЕС для Украины заключаются в расширении поставок оружия — Боррель
12:20 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия разработала и предложила странам ЕС «продвинутые гарантии безопасности» для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия, решение будет принято на саммите ЕС 14–15 декабря, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
«По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС, — сообщил Боррель. — Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку».
«Министры должны дать мне полномочия представить на саммите наши гарантии безопасности, которые главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира (через который Брюссель финансирует поставки оружия Киеву — прим. ТАСС) и координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной», — отметил Боррель.
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