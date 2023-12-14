Рост ВВП РФ в 2023 году составит 3,5% — Силуанов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ ожидает рост ВВП в 3,5% в этом году, а также «положительные тренды в следующем». Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью «Известиям».

«Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, [что] мы выбрали правильный путь. Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем — также положительные тренды», — сказал Силуанов.