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НОВОСТИ

Для борьбы с беспорядками Трамп призвал в армию и нацгвардию США 2 тыс человек

09:00 08.06.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о призыве 2 тыс. национальных гвардейцев для пресечения беспорядков, вызванных действиями властей в отношении нелегальных мигрантов.

"Властью, данной мне как президенту (...) я настоящим призываю на федеральную службу военнослужащих и подразделения Национальной гвардии (...) для защиты федеральной собственности, в местах, где происходят протесты", - говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что численность военнослужащих и подразделений Национальной гвардии, призванных на федеральную службу, должна составлять не менее 2000 человек, а продолжительность службы составлять 60 дней "или по усмотрению министра обороны".

Трамп пояснил, что мобилизация необходима, поскольку "в последнее время произошли многочисленные инциденты, связанные с насилием и беспорядками, которые угрожают продолжиться в ответ на применение федерального законодательства иммиграционной и таможенной службой США (ICE) и другими государственными служащими".

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