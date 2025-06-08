Российские военные поразили цех и склады с БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ в 139 районах – МО РФ

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за сутки поразили цех по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 139 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, учебному центру операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 139 районах», — сказали в министерстве.