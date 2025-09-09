Протестующие в Непале избили главу МИД и экс-премьера страны — ТВ
15:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба и его супруга, действующий министр иностранных дел азиатской страны, Арзу Рана Деуба подверглись нападению в ходе массовых акций протеста. Об этом сообщил телеканал India Today.
По его информации, политики пострадали в результате избиения участниками демонстраций. Протестующие также подожгли здание парламента.
