Протестующие в Непале избили главу МИД и экс-премьера страны — ТВ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба и его супруга, действующий министр иностранных дел азиатской страны, Арзу Рана Деуба подверглись нападению в ходе массовых акций протеста. Об этом сообщил телеканал India Today.

По его информации, политики пострадали в результате избиения участниками демонстраций. Протестующие также подожгли здание парламента.