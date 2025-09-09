Крупнейшая в Африке ГЭС, против строительства которой протестовали Судан и Египет, заработала в Эфиопии
15:32 09.09.2025 Источник: Интерфакс
В Эфиопии официально открыта гигантская ГЭС "Великое эфиопское возрождение" на Голубом Ниле - крупнейшая в Африке гидроэлектростанция.
По сообщениям СМИ, торжественная церемония открытия состоялась во вторник в Губе, на ней присутствовал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также президенты Сомали, Джибути и Кении.
Строительство гидроэлектростанции стало причиной многолетних трений Аддис-Абебы с Египтом и Суданом.
Возведение каскада из трех дамб началось в 2011 году. По оценкам экспертов, на строительство объекта потрачено около $5 млрд. Египет и Судан выразили обеспокоенность, так как плотина влияет на их водоснабжение: примерно 90% пресной воды Египет получает из Нила, и любые изменения стока представляют для страны стратегический риск.
НОВОСТИ
- 17:00 09.09.2025
- Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС — Туск
- 16:32 09.09.2025
- Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
- 16:12 09.09.2025
- В Думу внесли проект о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов
- 16:00 09.09.2025
- Нефтяные гиганты сокращают инвестиции в ожидании длительного спада цен на нефть — FT
- 15:32 09.09.2025
- Открыто движение по мосту Академика Королева — Сергей Собянин
- 15:12 09.09.2025
- США готовы усилить санкции против РФ лишь в сотрудничестве с ЕС - глава Минфина
- 15:00 09.09.2025
- Протестующие в Непале избили главу МИД и экс-премьера страны — ТВ
- 14:32 09.09.2025
- Зеленский пожаловался, что вернувшихся с зарубежных тренингов военных надо переучивать
- 14:12 09.09.2025
- Прогноз урожая зерна в РФ в 2025 г. в 135 млн тонн сохраняется — Патрушев
- 14:00 09.09.2025
- Президент Польши не видит смысла в направлении польских войск на Украину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать