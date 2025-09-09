0
0
205
НОВОСТИ

Крупнейшая в Африке ГЭС, против строительства которой протестовали Судан и Египет, заработала в Эфиопии

15:32 09.09.2025 Источник: Интерфакс

В Эфиопии официально открыта гигантская ГЭС "Великое эфиопское возрождение" на Голубом Ниле - крупнейшая в Африке гидроэлектростанция.

По сообщениям СМИ, торжественная церемония открытия состоялась во вторник в Губе, на ней присутствовал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также президенты Сомали, Джибути и Кении.

Строительство гидроэлектростанции стало причиной многолетних трений Аддис-Абебы с Египтом и Суданом.

Возведение каскада из трех дамб началось в 2011 году. По оценкам экспертов, на строительство объекта потрачено около $5 млрд. Египет и Судан выразили обеспокоенность, так как плотина влияет на их водоснабжение: примерно 90% пресной воды Египет получает из Нила, и любые изменения стока представляют для страны стратегический риск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 09.09.2025
Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС — Туск
0
23
16:32 09.09.2025
Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
0
101
16:12 09.09.2025
В Думу внесли проект о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов
0
132
16:00 09.09.2025
Нефтяные гиганты сокращают инвестиции в ожидании длительного спада цен на нефть — FT
0
163
15:32 09.09.2025
Открыто движение по мосту Академика Королева — Сергей Собянин
0
202
15:12 09.09.2025
США готовы усилить санкции против РФ лишь в сотрудничестве с ЕС - глава Минфина
0
215
15:00 09.09.2025
Протестующие в Непале избили главу МИД и экс-премьера страны — ТВ
0
225
14:32 09.09.2025
Зеленский пожаловался, что вернувшихся с зарубежных тренингов военных надо переучивать
0
302
14:12 09.09.2025
Прогноз урожая зерна в РФ в 2025 г. в 135 млн тонн сохраняется — Патрушев
0
265
14:00 09.09.2025
Президент Польши не видит смысла в направлении польских войск на Украину
0
271

Возврат к списку