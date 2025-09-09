Крупнейшая в Африке ГЭС, против строительства которой протестовали Судан и Египет, заработала в Эфиопии

15:32 Источник: Интерфакс

В Эфиопии официально открыта гигантская ГЭС "Великое эфиопское возрождение" на Голубом Ниле - крупнейшая в Африке гидроэлектростанция.

По сообщениям СМИ, торжественная церемония открытия состоялась во вторник в Губе, на ней присутствовал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также президенты Сомали, Джибути и Кении.

Строительство гидроэлектростанции стало причиной многолетних трений Аддис-Абебы с Египтом и Суданом.

Возведение каскада из трех дамб началось в 2011 году. По оценкам экспертов, на строительство объекта потрачено около $5 млрд. Египет и Судан выразили обеспокоенность, так как плотина влияет на их водоснабжение: примерно 90% пресной воды Египет получает из Нила, и любые изменения стока представляют для страны стратегический риск.