Синоптики предупреждают об усилении ветра в Москве, возможны гроза и град

10:47 Источник: Интерфакс

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил дожде, грозе и граде, которые возможны в Москве в ближайшее время и до конца дня воскресенья.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 11:00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 м/с. Местами возможны гроза и град", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.