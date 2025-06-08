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НОВОСТИ

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Москве, возможны гроза и град

10:47 08.06.2025 Источник: Интерфакс

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил дожде, грозе и граде, которые возможны в Москве в ближайшее время и до конца дня воскресенья.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 11:00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 м/с. Местами возможны гроза и град", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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