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НОВОСТИ

20 тысяч американских зенитных ракет ушли на Ближний Восток и Киеву не достались

18:20 08.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев очень рассчитывал на зенитные ракеты, которые США в итоге перенаправили на нужды своих военных на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

«Мы рассчитывали на эти 20 тыс. ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток», — сказал он. Ранее в своих видеообращениях Зеленский неоднократно упрекал США за отсутствие реакции на украинские запросы о поставках или даже закупках американских средств ПВО.

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